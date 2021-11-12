Росія підтвердила загибель двох своїх десантників у Білорусі

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило загибель двох російських десантників у Білорусі, де тривають білорусько-російські навчання, передає білоруська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, вони загинули під час навчань.

Раніше 12 листопада про це повідомила ініціатива колишніх білоруських силовиків ByPol. За її даними, під час десантування російських військово-десантних військ на полігоні «Гожський» у Гродненській області двоє парашутистів зіткнулися, внаслідок чого купол одного з парашутів закрився.

Внаслідок інциденту загинули двоє військовослужбовців Збройних сил Росії, офіцер та солдат строкової служби.

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«Сьогодні на полігоні «Гожський» здійнюється висадка об’єднаного тактичного повітряно-десантного десанту від Сил спеціальних операцій Збройних сил Республіки Білорусь та Повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації у складі об’єднаної батальйонної тактичної групи», – повідомила білоруська пресслужба 12 листопада.

За даними Міноборони Росії, у сьогоднішніх навчаннях у Білорусі взяли участь близько 250 російських десантників.

Москва та Мінськ 12 листопада анонсували проведення спільних військових навчань біля білоруського кордону з Польщею.