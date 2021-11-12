У Білорусі ліквідували одне із найстаріших громадських обʼєднань – «БНФ «Адраджэньне»

Верховний суд Білорусі ліквідував одне із найстаріших громадських обʼєднань – «БНФ «Адраджэньне» («Відродження»), пише білоруська служба Радіо Свобода.

До суду з позовом у липні цього року звернулося Міністерство юстиції. Причиною позову чиновники назвали невиконання письмового попередження від 14 липня – того дня силовики проводили масові обшуки в громадських організаціях.

Того ж дня офіс «БНФ «Адраджэньне» було опечатано, співробітники Слідчого комітету забрали документи. Слідчі відмовили співробітникам організації у доступі до офісу, щоб вони могли задовольнити вимоги Міністерства юстиції Білорусі.

Громадське обʼєднання «БНФ «Адраджэньне» було засноване у 1988 році, як загальнонаціональну організацію зареєстровано у 1991-му. «БНФ «Адраджэньне» структурно та юридично відокремлена від опозиційної партії БНФ («Білоруський народний фронт»), при цьому обидві організації очолює Григорій Костусьов, який з квітня 2021 року сидить у СІЗО КДБ.

Костусьова звинувачують за кримінальною статтею «змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади». Йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.