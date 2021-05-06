Один із фігурантів справи про замах на Лукашенка подав заяву про надання статусу біженця в Україні

Голова Могильовської обласної організації партії «Білоруський народний фронт» (БНФ) Віталій Макаренко, один із десяти обвинувачених у справі про замах вбивство Олександра Лукашенка, звернувся до Державної міграційної служби України з проханням про надання йому статусу біженця або додаткового захисту від держави Україна. Як передає білоруська служба Радіо Свобода, й Макаренко має посвідку на проживання в Україні, де мешкає його родина.

«Дозвіл на проживання дозволяє мені перебувати в Україні, а статус біженця захищає від видачі владі Лукашенка, яка вже надала мені статус обвинуваченого у так званому перевороті та замаху на Лукашенка, і крім того, вже заочно заарештували і повідомили, що будуть просити про екстрадицію. Тому я вирішив звернутися по допомогу до української держави», – сказав Віталій Макаренко.

Водночас Макаренко повідомив, що з адвокатом планує звернутися до Офісу генпрокурора України, щоб, з одного боку, повідомити про політичні мотиви кримінальної справи проти нього в Білорусі і клопотати про невидачу, а з іншого – отримати інформації про запит на екстрадицію.

«Справа явно політична та сфальсифікована. Навіть не знаю, що білоруська сторона може написати у запиті. Мені було б цікаво його прочитати, тому що я не вживав жодних дій, які можна кваліфікувати як змову чи замах», – сказав Макаренко.

Віталій Макаренко не виключає, що його включили до списку фігурантів справи для просування «українського сліду».

«Зараз такі конфронтаційні відносини з Україною... І через те, що більший період часу я провів в Україні, моя сім’я живе тут, мабуть, хотіли просунути український слід. Інакше, я не розумію, навіщо я їм потрібен», – додав Макаренко.

Окрім Віталя Макаранки, звинувачення у змові чи інших діях, здійснених з метою захоплення державної влади висунуті в Білорусі ще вісьмом особам.

Читайте також: Лукашенко звинувачує США, Польщу й «українських націоналістів» у підготовці замаху на нього

6 травня стало відомо, що 35-річний водій вантажівки Денис Кравчук теж був затриманий за статтею про «Змову або інші дії, спрямовані на захоплення державної влади».

Комітет державної безпеки Білорусі направив запити про правову допомогу до США, і збирається надіслати такі запити до Литви та України. КДБ вимагає депортації решти обвинувачених до Білорусі. Прокуратура вже вирішила їх затримати заочно.