Польща продовжила дію надзвичайного стану через ситуацію на кордоні з Білоруссю

Польща продовжила дію надзвичайного стану, що дозволяє уряду продовжувати обмеження доступу до свого кордону з Білоруссю для всіх, окрім людей, які живуть, працюють чи навчаються у вказаній зоні.

Міністерство внутрішніх справ оголосило про запровадження обмежень 30 листопада після того, як Сейм, нижня палата парламенту, проголосував за внесення поправок до закону про кордон на тлі міграційної кризи між Польщею та Білоруссю.

Надзвичайний стан дозволяє Міністерству внутрішніх справ не допускати всіх нерезидентів, включаючи журналістів та неурядові організації, до прикордонної зони, де тисячі мігрантів, переважно з країн Близького Сходу, заблоковані для в’їзду до Європейського союзу.

ЄС звинуватив режим білоруського лідера Олександра Лукашенка в організації кризи, Мінськ це заперечує.

Сейм Польщі, контрольований консерваторами, відхилив поправки Сенату, які дозволяли журналістам виїжджати на польський бік кордону, щоб висвітлювати ситуацію на кордоні з Білоруссю. Після того, як поправки були відхилені, президент Анджей Дуда підписав нові заходи як закон, що дозволяє міністру внутрішніх справ забороняти доступ до частин прикордонної зони залежно від ситуації.

Згідно з новими правилами, журналісти мають отримати дозвіл від начальника прикордонної служби на роботу з прикордонної зони. Заборона набирає чинності з 1 грудня і може тривати до трьох місяців.

Польська опозиція та правозахисні організації заявляють, що надзвичайні заходи наділяють МВС надто великими повноваженнями та є неконституційними. Але польський уряд стверджує, що заборона допоможе охоронцям краще виконувати свою роботу, особливо після того, як деякі з мігрантів спробували в’їхати до Польщі нелегально.

Польща зробила й інші кроки у відповідь на кризу з мігрантами, у тому числі побудувала паркан із колючого дроту та зосередила тисячі військових уздовж свого 400-кілометрового кордону з Білоруссю.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що заборона на доступ полегшить будівництво стіни заввишки 5,5 метри, яке має розпочатися на початку грудня на кордоні з Білоруссю.

Тисячі мігрантів залишаються у таборах на білоруському боці кордону. З початку кризи 13 людей померли.

Минулого тижня HRW заявила, що Білорусь і Польща зобов’язані запобігати подальшим смертельним випадкам, забезпечуючи регулярний гуманітарний доступ до людей, які застрягли в прикордонній зоні.