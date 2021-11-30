У Чехії затримали голову футбольної федерації Білорусі – ЗМІ

Чеська поліція затримала голову Білоруської футбольної асоціації Володимира Базанова і його дружину, повідомляють чеські ЗМІ.

За повідомленнями, поліція підозрює, що Базанов із дружиною приїхали до Чехії на матч жіночих збірних Чехії та Білорусі, порушивши правила перебування іноземців у країні, включаючи правила, встановлені Міністерством охорони здоров’я Чехії.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, якого цитував Білоруський фонд спортивної солідарності, заявив, що Володимира Базанова депортують із Чехії, якщо він там, повідомила білоруська служба Радіо Свобода.

Базанов, колишній військовий, включений до санкційного списку Чехії. Раніше він із дружиною побував на Кіпрі, влада якого не оголошувала жодних обмежень щодо білоруського чиновника. Як раніше стало відомо Білоруському фонду спортивної солідарності, Володимир Базанов із дружиною збиралися відвідати низку виїзних ігор жіночої збірної Білорусі, зокрема матчу в Опаві, Чехія. За словами джерела білоруської служби Радіо Свобода, Базанов мав італійську шенгенську візу.