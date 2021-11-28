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Прикордонний комітет Білорусі заявляє про чергову смерть на білорусько-литовському кордоні

Як поінформувало локальне видання Delfi із посиланням на прикордонні органи країни, за добу 27 листопада до Литви не пустили 108 мігрантів

Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив, що 27 листопада на прикордонному пункті пропуску «Відзи» Полоцького прикордонного загону було виявлено тіло чоловіка афро-азійської зовнішності віком близько 30 років, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Білоруське відомство стверджує, що тіло побитого мігранта в спальному мішку без ознак життя знайшли на литовсько-білоруському кордоні. На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин та причин смерті.

У Литві зафіксували ріст спроб нелегального переходу кордону з білоруського боку. Як поінформувало локальне видання Delfi із посиланням на прикордонні органи країни, за добу 27 листопада до Литви не пустили 108 мігрантів.

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Минулого тижня у понеділок було зафіксовано 18 спроб незаконного перетину білорусько-литовського кордону, у вівторок – дев’ять, у середу – 55, у четвер – 29, у п’ятницю – 45.

За даними польської прикордонної служби, за минулу добу 125 мігрантів намагалися незаконно потрапити до Польщі. Щодо 51 іноземця прийнято рішення про видворення з території Польщі. Групи з кількох десятків мігрантів намагалися перетнути кордон на ділянці поблизу Дубичів Царковних та Мельника.

У Білорусі залишаються ще кілька тисяч мігрантів, щонайменше 10 людей загинули за час міграційної кризи.

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