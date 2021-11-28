Прикордонний комітет Білорусі заявляє про чергову смерть на білорусько-литовському кордоні

Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив, що 27 листопада на прикордонному пункті пропуску «Відзи» Полоцького прикордонного загону було виявлено тіло чоловіка афро-азійської зовнішності віком близько 30 років, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Білоруське відомство стверджує, що тіло побитого мігранта в спальному мішку без ознак життя знайшли на литовсько-білоруському кордоні. На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин та причин смерті.

У Литві зафіксували ріст спроб нелегального переходу кордону з білоруського боку. Як поінформувало локальне видання Delfi із посиланням на прикордонні органи країни, за добу 27 листопада до Литви не пустили 108 мігрантів.

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Минулого тижня у понеділок було зафіксовано 18 спроб незаконного перетину білорусько-литовського кордону, у вівторок – дев’ять, у середу – 55, у четвер – 29, у п’ятницю – 45.

За даними польської прикордонної служби, за минулу добу 125 мігрантів намагалися незаконно потрапити до Польщі. Щодо 51 іноземця прийнято рішення про видворення з території Польщі. Групи з кількох десятків мігрантів намагалися перетнути кордон на ділянці поблизу Дубичів Царковних та Мельника.

У Білорусі залишаються ще кілька тисяч мігрантів, щонайменше 10 людей загинули за час міграційної кризи.