Посли ЄС схвалили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі

Посли країн Європейського Союзу схвалили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі, повідомляє європейський редактор Радіо Свобода Рікард Юзвяк 1 грудня.

«Посли ЄС щойно дали зелене світло п’ятому санкційному пакету щодо Білорусі. 17 людей і 11 компаній. Він має бути опублікований в офіційному журналі ЄС завтра», – повідомив він.

За даними Юзвяка, робота над шостим пакетом вже почалася, але його зміст наразі невідомий, він може бути готовий до січня чи лютого 2022 року.

Напередодні планувалося, що в пʼятому пакеті санкцій проти влади Білорусі буде 17 осіб і 12 організацій, яких ЄС вважає відповідальними за доправлення і утримання тисяч мігрантів на кордоні з Польщею та Литвою.

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ЄС звинувачує Олександра Лукашенка у веденні «гібридної війни» проти ЄС за допомогою мігрантів, а також у масштабних репресіях, які тривають у Білорусі після придушення масових протестів. Польща, Латвія та Литва встановили паркани та розгорнули тисячі прикордонників, солдатів і поліції, щоб захистити кордон, де розташувалися тисячі мігрантів. За даними організацій допомоги, за останні місяці загинули щонайменше 11 мігрантів.