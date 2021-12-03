США делегують до ICAO пілота Салленбергера, який виступає за заборону голосування для Білорусі

Сенат США підтвердив Чеслі Бернетта «Саллі» Салленбергера представником Сполучених Штатів у Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) – органу ООН з безпеки повітряного руху.

70-річний Салленбергер, став відомим як комерційний пілот після того, як безпечно посадив Airbus A320 на ріку Ґудзон у Нью-Йорку після надзвичайної ситуації під час польоту в 2009 році. Раніше цього року він заявив, що Білорусі слід тимчасово заборонити голосувати на ICAO через примусову посадку літака Ryanair у травні. Після неї силовики затримали білоруського журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

«Потрібно вжити додаткових заходів», – сказав Салленбергер комітету Сенату із закордонних справ 29 вересня під час слухань щодо призначення кандидатури.

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Він зазначив, що за певних умов ICAO може тимчасово позбавити державу права голосу за порушення міжнародних норм.

«Ми повинні використовувати всі необхідні важелі, щоб притягнути до відповідальності винних за цей вчинок», – заявив пілот.

На думку Салленбергера, арешт Протасевича «показує грубе нехтування міжнародними нормами авіаційної безпеки та безпеки».

Він сказав, що орган ООН «повинен забезпечити дотримання цих стандартів», і він пообіцяв наполягати на повній хронології того, що сталося.

9 листопада ICAO заявила, що звіт про розслідування інциденту не буде оприлюднений до наступної сесії в січні 2022 року.

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Зараз Протасевич і Сапега перебувають під домашнім арештом. Пратасевича звинувачують у причетності до протестів, які відбулися після спірних президентських виборів у серпні 2020 року, за злочин, за який передбачено до 15 років позбавлення волі. Звинувачення проти Сапеги менш зрозумілі.

У травні в Мінську з посиланням на можливе мінування екстрено посадили літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На його борту були Протасевич і його дівчина, росіянка Софія Сапега. Після того, як літак приземлився в аеропорту, їх затримали. За деякими даними, влада Білорусі змусила літак сісти в Мінську, погрожуючи йому винищувачем, а операція була санкціонована особисто Лукашенком. Після цього Захід запровадив санкції проти Білорусі.

Міжнародна організація цивільної авіації – спеціалізована установа ООН. Організація, зокрема, спостерігає за безпекою польотів і стежить за безпекою роботи міжнародних аеропортів та їхніх служб.