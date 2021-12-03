Україна та Ісландія підписали угоду, яка уможливлює пряме авіасполучення – МЗС

Міністр закордонних справу України Дмитро Кулеба та голова МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір підписали міжурядову угоду про повітряне сполучення. Про це повідомило МЗС 2 грудня.

Як пояснюють у відомстві, документ уможливлює регулярне пряме авіасполучення.

Він регулює порядок регулювання прямих міжнародних перельотів, взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, механізм інспектування авіакомпаній на відповідність стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Читайте також: У Раді відкрили виставку про зниклих безвісти на Донбасі та в Криму – фото

«Угода не лише дозволить з’єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона створить нові можливості для подорожей українців та додатково відкриє нашу країну світові. Крім того, регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму, бізнесу та міжлюдських зв’язків, що додатково розвине відносини між нашими дружніми країнами», – йдеться в коментарі міністра Кулеби.

Сторони також обговорили розвиток, зокрема, в сфері геотермальної енергетики.

У грудні 2020 року регулярне пряме авіасполучення було встановлене між Україною та Північною Македонією.