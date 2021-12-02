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У Раді відкрили виставку про зниклих безвісти на Донбасі та в Криму – фото

Виставка про зниклих безвісти, Верховна Рада, 2 грудня 2021 року

У Верховній Раді України відкрилася фотовиставка про громадян України, які зникли безвісти на окупованих частинах Донецької та Луганської областей та в анексованому Росією Криму.

Фотовиставка «Матері забутих синів»
Фотовиставка «Матері забутих синів»

Фотовиставку «Матері забутих синів» було створено з ініціативи Асоціації сімей зниклих безвісти та за організаційної підтримки народного депутата України Анатолія Остапенка.

Остапенко з посиланням на МЗС повідомив, що за час війни на Донбасі зникли понад 248 осіб, з них – 47 військовослужбовців і резервістів. Також він нагадав про зниклих безвісти в Криму.

«Фотографії розповідають історію життя зниклого через окремі деталі, спогади та емоції. З історіями героїв фотографій можна ознайомитися, відсканувавши QR-код», – йдеться у повідомленні.

Фотовиставка «Матері забутих синів»
Фотовиставка «Матері забутих синів»

30 серпня у Києві відкрилася фотовиставка «15 викрадених життів», присвячена жертвам насильницьких зникнень у Криму. Виставка складалася з портретів та історій тих кримчан, про долю яких досі нічого невідомо.

Раніше було опубліковано список зниклих кримчан, про яких все ще нічого невідомо. Це Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінединов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арлен Терехов, Руслан Ганієв, Арсен Алієв, Ескендер Ібраїмов і Ервін Ібрагімов.

За інформацією правозахисників, з 2014 року жертвами насильницьких зникнень у Криму стали 44 особи. Пізніше 19 з них вдалося знайти живими, трьох згодом знайшли у місцях несвободи, одного екстрадували, шестеро було знайдено мертвими. Про долю 15 людей досі нічого невідомо.

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