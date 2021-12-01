Нові обмеження на в’їзд. Чи вплинуть вони на зв’язки України і країн Південної Африки, де виявили новий штам коронавірусу?

Новий варіант коронавірусу під назвою «Омікрон» наразі виявили у 19 країнах, підрахували журналісти CNN. І найбільше у країнах Південної Африки: 77 випадків у Південно-Африканській республіці та 19 – у Ботсвані. Низка країн посилили обмеження на перетин кордону тими, хто подорожує з півдня африканського континенту.

Україна – теж. Відтепер усім, хто прибуває в Україну і в останні 14 днів, принаймні, 7 діб перебував на території однієї з семи країн півдня Африки, необхідно піти на самоізоляцію. Наявність сертифікату про вакцинацію не позбавляє цього обов’язку.

Однак, обмеження навряд матимуть великий вплив на пасажиропотік між Україною і країнами Південної Африки – у країнах невелика українська діаспора, а культурні та економічні зв’язки адаптувалися до реалій пандемії ще раніше. Розповідаємо, що саме пов’язує Україну та країни Південної Африки, де виявили новий варіант коронавірусу?

Чому найбільше випадків «Омікрон» саме у Південній Африці?

Сім країн Південної Африки відтепер у списку «небезпечних» для України – у цьому регіоні виявляють найбільше випадків інфікування новим варіантом коронавірусу – «Омікрон». Відтепер, подорожні з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібія, Лесото, Есватіні та Мозамбіку після прибуття до України мають піти на самоізоляцію навіть, якщо вони мають сертифікат вакцинації. Про це 29 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр зауважує, що список країн, після відвідування яких доведеться йти на самоізоляцію, імовірно збільшуватиметься. Воно і не дивно, адже нові випадки реєструють і в Європі, і в Азії, і в Австралії.

«Дослідження нового штаму тривають. Очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями. Але вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений».

Поки невідомо, наскільки ефективні наявні в Україні вакцини проти нового штаму. Та чи можна було б уникнути запровадження обмежень, якби кількість вакцинованих українців була більшою? Радіо Свобода звернулося до МОЗ з проханням прокоментувати це, але на момент виходу матеріалу відповіді не отримало.

Нині в Україні повністю вакциновано трохи більше ніж 25% населення. Приблизно такий же показник і в ПАР (24%), де за даними ВООЗ, кількість інфікування «Омікроном» зростає практично у кожній провінції.

Це, однак, не означає, що у вірус походить звідти, каже у коментарі Радіо Свобода посол України у ПАР Любов Абравітова. За її словами, у країні проводять порівняно більше тестів на новий варіант захворювання.

«Наукова і дослідна база в Південній Африці настільки потужна і настільки активно працює, що вони змогли першими виявити нові мутації, коли це був штам «Дельта». Те саме фактично сталося і з новим штамом, який називається «Омікроном», – каже посол.

За словами Абравітової, у ПАР ефективно виявляють нові штами тому, що в країні виробляються вакцини від коронавірусу, які йдуть на європейські і африканські ринки. Відповідно, вивчення вірусу і тестування на нього є складовими цих процесів.

«Таким чином і було виявлено новий варіант вірусу. І, безумовно, про це було повідомлено світове співтовариство. Але це зовсім не означає, що цей варіант не мутував самостійно деінде», – додає вона.

Звідки пішов новий варіант, та яким чином він мутував, світ ймовірно дізнається незабаром, адже вже зараз його активно вивчають. Але чи вплине невідомий штам і пов’язані з ним обмеження на торгівельні та культурні зв’язки України із сімома країнами на півдні Африки?

Мало посольств, але багато планів

Серед семи країн, щодо яких ввели обмеження на в’їзд, посольство України є лише у ПАР. Загалом серед африканських країн Україна має посольства лише у 10 країнах, більшість – у північному регіоні Африки.

«Ця хвиля починалась з Півночі... Це дуже логічно насправді. Україну на півночі Африки більше знають, більше знають торгівельних зв'язків і культурно-гуманітарних. Але це не означає, що на півдні Африки не існує цього зв'язку... Наразі ми бачимо дуже позитивні тенденції, зацікавлення з обох боків, багатокультурності, багатовекторності цих відносин», – каже Любов Абравітова.

Цього року у Міністерстві зовнішніх справ оголосили про розробку стратегічного курсу на посилення співпраці з африканським континентом. Обсяги торгівлі із південними країнами Африки поступово зростають, але це необхідно робити швидше, застерігають експерти: конкуренція за африканські ринки стає все напруженішою.

З усіх південних країн континенту найбільший товарообіг Україна має з ПАР – країна є регіональним лідером. У 2021 році українські виробники продали товарів у ПАР майже у п’ять разів менше, ніж імпортували з цієї країни. Про це свідчать дані Держстату. Але така картина нетипова для українсько-африканських відносин: загалом Україна значно більше експортує, ніж імпортує з країн південної Африки.

Товарообіг із ПАР є також найбільш різноманітними. Основні статті експорту до ПАР у 2021 році стали електрокари, ядерні реактори та котли, а також овочі. А закуповували у Південно-Африканській республіці здебільшого шкури тварин, їстівні плоди та горіхи, а також засоби наземного транспорту.

Якщо йдеться конкретно про південну Африку, то у 2019 році Світовий банк визначив експорт зернових і бобових культур як найбільш перспективні для Мозамбіку та Зімбабве. Не дивно, адже понад 58% експорту з України у Мозамбік припало саме на зернові культури. Тютюнові вироби – практично єдине, що Україна імпортує з Мозамбіку. 96% усього імпорту з цієї країни припадає саме на них.

А от у Намібію майже половину експорту склали медичні препарати, імпортували ж найбільше їстівні плоди і горіхи. З іншими країнами регіону торгівля в України не надто жвава.

Пані посол Любов Абравітова у коментарі Радіо Свобода пояснює, що офіційна влада ПАР виступає проти нових карантинних обмежень, адже «попередні заходи навчили уряди, що це сильно б’є по економічних зв’язках».

І якщо укладати нові контракти про співпрацю можна і за допомогою онлайн-зв’язку, то чи стане обов’язкова самоізоляція на заваді туристичному потоку з країн південної Африки?

Хто літає з півдня Африки в Україну?

У південних країнах Африки живе не багато українців. У ПАР офіційно посольству відому лише про 1000 з них. За оцінками ООН, їх у п’ять разів більше, але це все одно не є значними цифрами, каже посол Абравітова. Вона додає, що в інших країнах південноафриканського регіону українців ще менше.

«Діаспори незначні. І це не ті діаспори, які подорожують додому. Як правило, це відбувається на сезонній основі, коли тут – зима і в Україні – літо, тоді є певна хвиля. Наразі я не бачу, щоб це склало якісь додаткові ускладнення для діаспори», – каже вона.

Необхідність йти на самоізоляцію в Україні торкнеться незначної частини туристів, адже звичний пасажиропотік з регіону невеликий. За даними Державного агенства розвитку туризму України, у 2021 році з усіх семи країн Африки, яких торкнулися обмеження, до України прилетіло лише 932 туристи. І це майже вдвічі більше ніж минулого року.

В Україні також навчаються декілька студенів з регіону, але їхня кількість доволі мала: станом на 2020 рік 16 зімбабвійців і 15 студентів з Намібії навчалися в українських вишах. Про це свідчать дані Українського державного міжнародного центру освіти.