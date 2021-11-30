В Україні з 6 грудня посилюють карантин у «жовтих» зонах

З 6 грудня в Україні посилять правила карантину в «жовтих» зонах, повідомив 30 листопада міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Посилення правил торкнеться у першу чергу невакцинованих громадян. Уряд вимушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19 – 367 тисяч осіб у середньому за добу. І ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не прийшли до пункту щеплення, щоб захистити власне життя. Найбільше змін у правилах карантину стосується жовтого рівня епідемічної небезпеки», – сказав Ляшко.

З 6 грудня бізнес, який працює в «жовтій» зоні, має перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест у відвідувачів.

Також громадяни, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифіката про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

– брати участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

– відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

– скористатися послугами субʼєктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе.

Водночас робота банків, автозаправок, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил – носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метра.

Станом на 30 листопада в червоній зоні епіднебезпеки перебуває столиця та 18 областей.

На жовтому рівні епіднебезпеки – Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області. На помаранчевому рівні - Закарпатська, Полтавська області.