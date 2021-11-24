Ляшко: термін дії «жовтого» сертифікату про вакцинацію скоротять

Термін дії «жовтого» сертифікату, який підтверджує проведення як мінімум одного щеплення від COVID-19, скоротять до 30 днів замість 120, як було досі. Про це на засіданні уряду 24 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я пропонує внести відповідні зміни до постанови про карантин.

Зміни також стосуватимуться правил у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки, додав Ляшко.

«Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в цій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію чи негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі або перевіряти документи і працювати без обмежень відповідного рівня, то нові правила не передбачають такої опціональності. У «жовтому» рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани, тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. Це ж правило стосується і прийому відвідувачів. Останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест», – сказав міністр.

За даними МОЗ, станом на 24 листопада в Україні понад 13 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Загалом від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зробили понад 23 мільйони щеплень, повністю імунізовані й отримали дві дози вакцини понад 10,2 мільйона людей.