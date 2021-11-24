МОЗ: понад 13 млн людей в Україні отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19

В Україні понад 13 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, повідомило вранці 24 листопада Міністерство охорони здоров’я.

Загалом від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зробили понад 23 мільйони щеплень, повністю імунізовані й отримали дві дози вакцини понад 10,2 мільйона людей.

Протягом минулої доби вакцинували 286 121 людину.

У МОЗ наголошують, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.