У Києві зробили 2,8 млн «ковід»-щеплень, вакцин для охочих вистачає – КМДА

Вакцин проти COVID-19 у Києві достатньо, щоб усі охочі мали змогу зробити щеплення, повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Ми маємо широкий вибір вакцин – CoronaVac, AstraZeneca, Сomirnaty та Moderna. Залишок станом на 22 листопада у столиці складав понад 370 тисяч доз», – наголосила Старостенко.

Вона зауважила, що столиця від самого початку є лідером вакцинальної кампанії серед усіх регіонів України.

«Станом на сьогодні в Києві зроблено 2,8 млн щеплень, і тільки за минулу добу – 31,5 тисячі доз. Це найвищий показник серед інших регіонів України та найкращий результат із виконання плану, доведеного місту від Міністерства охорони здоров’я», – сказала вона.

Також у столиці одні з найвищих в Україні показників вакцинації, зокрема, літніх людей: майже 70% людей категорії 60+ вакциновані принаймні однією дозою.

«Те ж саме стосується і працівників освітньої сфери. Відучора відновили очне навчання практично всі столичні школи, і від роботи через відсутність вакцинації було відсторонено лише 0,1% працівників закладів освіти», зауважила Старостенко.

За даними КМДА, наразі в Києві діє понад півтори сотні кабінетів щеплень у медзакладах, Центр масової вакцинації на базі МВЦ, 53 мобільні бригади, понад 40 тимчасових вакцинальних центрів, також пункти вакцинації у торгових центрах, в центрах надання адміністративних послуг, у декількох релігійних установах тощо.