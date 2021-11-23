МОЗ підписало контракт із Pfizer на постачання вакцини від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я підписало продовження контракту із компанією Pfizer на постачання вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки, повідомила у вівторок пресслужба МОЗ.

«Міністерство охорони здоров’я продовжує співпрацю із компанією Pfizer на постачання вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з гарантіями та чіткими строками поставок вакцин», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Очікується, що в рамках контракту Україна отримуватиме по 25 мільйонів доз вакцин щорічно.

Наразі контракт очікує на підписання зі сторони компанії Pfizer, додали у МОЗ. Вакцина, за даними відомства, використовуватиметься для проведення додаткових щеплень у разі відповідних рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

З початку вакцинальної кампанії Україна отримала 32,5 млн доз різних вакцин. Від початку кампанії проведено майже 23 млн щеплень.