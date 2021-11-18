Регулятор ЄС розглядає заявку на індійську вакцину Novavax

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) розпочало прискорений розгляд заявки індійської компанії Novavax на реєстрацію вакцини проти коронавірусної інфекції. У повідомленні регулятора йдеться, що схвалення може бути отримане впродовж кількох тижнів. Це станеться, якщо дані випробувань покажуть ефективність та безпеку препарату.

Якщо агентство схвалить вакцину, Єврокомісія в прискореному порядку видасть дозвіл на використання препарату в ЄС.

За даними виробника, вакцина Novavax ефективна на 90 відсотків проти різних штамів COVID-19.

У багатьох країнах Євросоюзу спостерігається зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. Деякі країни, наприклад, Чехія та Австрія, запровадили для невакцинованих громадян низку обмежень.

У Європі для вакцинації населення використовуються чотири препарати: Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca та Pfizer/BioNTech. Повну вакцинацію в ЄС, за останніми даними, отримали 65 відсотків жителів з урахуванням підлітків з 12 років. Медики та наукова спільнота не виключають, що препарат Novavax можна буде використовувати як бустер для ревакцинації населення.