НАН: Україна пройшла пік смертності від COVID-19

Україна пройшла пік смертності від коронавірусного захворювання COVID-19, повідомила Національна академія наук, яка оприлюднила прогноз розвитку пандемії в Україні на 24 листопада – 7 грудня 2021 року.

«В останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками. Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових виявлень поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність – на 9%. Найпізніше було пройдено пік смертності: 8–12 листопада 2021 року», – йдеться в повідомленні.

За даними НАН, спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської і Кіровоградської областей.

«Попередній аналіз надлишкової смертності показав, що загальна смертність від причин, пов’язаних із COVID-19, протягом усього періоду епідемії в Україні у 2,15 раза перевищує зареєстровану смертність від COVID-19», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у НАН додали, що дані свідчать про ефективність вакцинації для запобігання шпиталізації для окремих вікових категорій, що склала від 84 до 92% при повній вакцинації.

В Україні, за даними МОЗ, за час пандемії на COVID-19 захворіли понад 3,3 мільйона людей, 82 318 – померли.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко минулого тижня заявив, що дані щодо COVID-19 останніх тижнів свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності. Водночас, за його словами, існує великий ризик нової хвилі.