Львівщина очікує на вихід із «червоної зони» через стабілізацію ситуації щодо COVID-19

Понад 2700 пацієнтів, хворих на COVID-19, наразі перебувають на лікуванні у шпиталях Львівської області. Стаціонарні медичні заклади завантажені більш, ніж на половину, повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської обласної держадміністрації.

«Ситуація щодо захворюваності стабілізувалась і ми спостерігаємо зменшення числа хворих на COVID-19. За інформацією МОЗ, на позачерговому засіданні державноі комісії розглядатимуть питання про виведення Львівщини з «червоної зони. Нині 222 хворих перебувають у реанімації, з них 84 – на апараті штучної вентиляції легень і це достатньо тривожні цифри, тому слід вакцинуватись і дотримуватись карантинних вимог», – заявив керівник департаменту охорони здоров’я Львівської обласної адміністраціі Орест Чемерис.

Посадовець також оцінив рівень летальних випадків від COVID-19.

«У середньому в області помирає від COVID-19 близько 30 осіб. Відсоток летальності становить 2,8% і це не високий, критичний показник», – зазначив Орест Чемерис.

За даними влади, у Львівській області у понад 70 людейзафіксували новий штам вірусу «дельта плюс». Пацієнти шпиталізовані.

З 22 листопада школярі старших класів повернулись на очне навчання.

Загалом за добу на Львівщині виявлено 540 нових випадків захворювання на COVID-19.