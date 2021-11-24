Коронавірус: в Україні виявили понад 14 тисяч нових випадків

В Україні 23 листопада виявили 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 183 дітей і 287 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 4077 людей, 29 044 – одужали, 595 людей померли. Протягом доби здійснили 108,8 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1743), Полтавській області (1060).

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,3 мільйона людей, 82 913 – померли.