«Вакциновані аплодують тисячі гривень, яка буде здерта з антиваксів» – Богуцька про обіцяну Зеленським виплату

Обіцянку президента Володимира Зеленського виплатити українцям по тисячі за вакцинацію сприйняли неоднозначно. Одразу з’явилося словосполучення «Вовина тисяча». Деякі політики припустили, що влада хоче ввести суспільство в оману, або ризикує його ще більше розколоти. Водночас експерти зауважують, що матеріальна стимуляція громадян до щеплення від СOVID-19 не є українським винаходом і може таки покращити ситуацію з імунізацією населення.

Громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, отримають по одній тисячі гривень, заявив президент Володимир Зеленський. Нині відомо, що гроші можна буде отримати після 19 грудня 2021 року. Точний механізм виплати невідомий. Відомо, що треба буде реєструватися у застосунку «Дія». Тим повністю вакцинованим, хто не має можливості скористатися цим застосунком, обіцяють згодом повідомити і про альтернативні методи отримання коштів.

Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень

Тисячу за вакцинацію неможна буде отримати готівкою – ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на обмежений перелік послуг/

«Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно – тобто через додаток «Дія». За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни», – заявив Зеленський.

Президент запевнив, що на реалізацію цієї програми до кінця року буде надано близько трьох мільярдів гривень, і стільки ж – на початку 2022-го.

Механізм виділення грошей ще проробляють, але вже зараз можна сказати, що це не готівка на руки

Прессекретар президента Сергій Никифоров наголосив, що насамперед йдеться не про «тисячу за вакцинацію», а про масштабну програму з підтримки бізнесу, мовляв, влада не напряму дає гроші бізнесу, а видає гроші людям, підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися. За його словами, перелік послуг сформували таким чином, щоб підтримати послуги, які найбільше, на думку влади, постраждали від пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.

«Механізм виділення грошей ще проробляють, але вже зараз можна сказати, що це не готівка на руки. Це буде певний ваучер або сертифікат, або депозит – називайте? як хочете – на перелік товарів та послуг. Вичерпний список оголосимо найближчим часом, але узагальнено це культура, мандри та спорт. Тому є і третій плюс від програми – заохочення саме культурного та спортивного розвитку українців», – пояснив речник Зеленського 16 листопада у фейсбуці.

Неправильно це все – Богуцька

Він додав, що кошти зможуть отримати «всі українці, які пройшли повний курс вакцинації… до 19 грудня і після».

Тисяча на вакцинацію ще більше розколе тих, хто «за» і «проти»

Втім, ініціатива президента Зеленського щодо виплати 1000 гривень щепленим від COVID-19 українцям може ще більше розколоти суспільство. На цьому наголошує народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька. На її думку, ініціатива є «неправильною».

«Добрими намірами… Як я й думала, тисяча на вакцинацію ще більше розколе тих, хто «за» і «проти». Вже зранку ФБ переповнений мемами із Зеленським на 1000-гривневих купюрах, а у відповідь вакциновані аплодують тисячі гривень, яка буде здерта з антиваксів…

Неправильно це все. Фінансова турбота держави про здоров'я своїх громадян, які незалежно від вакцинації здають ПЛР-тести за перших симптомів будь-якої ГРВІ-інфекції та платять за це в середньому 600 грн – говорить про якусь дивну турботу», – написала вона у фейсбуці.

Виплата тисячі за вакцинацію, скоріш покликана розширити коло користувачів застосунку «Дія», припускає колишній голова Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков. На його думку, у подальшому «Дію» можуть використати для підтасовки результатів виборів.

Намагаються впровадити «Дію», зробити її більш поширеною для того, щоб потім впроваджувати електронне голосування

«Програма допомоги людям в СOVID – добре. Програма допомоги креативниим індустріям – це, вибачте, технологія. Погана технологія, коли таким чином намагаються впровадити «Дію», зробити її більш поширеною для того, щоб потім впроваджувати електронне голосування. Що таке електронне голосування і транзитний сервер ми вже бачили у 2004 році. Я Думаю, що ми не хочемо бачити такі результати голосування за президента, які ми бачимо у Російські Федерації.

Але повертаючись до тисячі: для багатьох піти в кіно, піти в спортзал, або піти в кіно – це розкоші. Людям часто не вистачає на елементарні потреби, цю тисячу вони дійсно могли би потратити туди. А здається, що це робиться для окремо взятих студій, які роблять інформаційний контент», – зауважив Разумков.

Пряник без батога не працює – Фурса

Загалом, грошове заохочення до вакцинації є доброю ідеєю, і вона не є українським ноу-хау, зауважив фінансовий аналітик Сергій Фурса. Водночас, на його думку, обмеження на використання коштів слід скоригувати, адже наразі запропоновані більше скеровані на молодь, тоді як до вакцинації треба заохочувати старше покоління. Крім того, влада має не тільки закликати до щеплення, а й змушувати громадян до вакцинації, вважає Фурса.

Для багатьох людей в країні тисяча гривень не буде стимулом. Особливо для тієї категорії людей, які здатні витратити набагато більші гроші на фейкові сертифікати

«Пряник без батога не працює. Так, владі дуже приємно робити тільки приємні речі. Щоб стимулювався рейтинг. Щоб чути аплодисменти. Але ми ж говоримо не про рейтинг, а про ефективність. І для дуже багатьох людей в країні тисяча гривень не буде стимулом. Особливо для тієї категорії людей, які здатні витратити набагато більші гроші на фейкові сертифікати. Та й взагалі для людей, що працюють і чомусь не бажають вакцинуватися, чи начитались російської пропаганди, чи просто тому, що погано вчились у школі, тисяча гривень не є вагомим стимулом. І тому держава має використовувати примус», – написав фінансовий аналітик у фейсбуці.

Тим часом ідею виплати повністю вакцинованим громадянам встигли охрестити «Вовиною тисячею», пригадуючи виплати вкладникам радянського «Ощадбанку» ініційовані 2008 року Юлією Тимошенко, яка тоді була прем’єр-міністром України. Серед інших про це пригадав телеведучий Тарас Березовець.

Зеленський таки знайшов старого Юліного зошита

«Очевидно, Зеленський таки знайшов старого Юліного зошита. А там ще стільки чудових ідей!» – йдеться у дописі Березовця у фейсбуці.

Натомість громадський діяч Олесь Доній зауважив, що ідею грошового заохочення до вакцинації нерідко критикують ті, хто публічно обвинувачував невакцинованих громадян.

Враження, що деяким нашим співгромадянам все одно, з якого приводу злитися

«Зі здивуванням помітив, що зло стібуть ідею заохочення вакционування 1-тисячню виплатою, ті самі люди, хто ще кілька днів тому звинувачували невакцинованих трохи не в усіх смертних гріхах...

Враження, що деяким нашим співгромадянам все одно, з якого приводу злитися. Агресія, агресія, агресія буяє», – зауважив Доній у своєму дописі у фейсбуці.

Жарти і меми

За вакцинацію даватимуть квитками на «Вечірній квартал»

Втім, через агресію, чи з інших причин, але нині український сегмент соціальних мереж рясніє жартами щодо виплати тисячі гривень за щеплення. Серед інших, від гумору з цього приводу не втримався і журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

«Кажуть, тисячу за вакцинацію даватимуть квитками на «Вечірній квартал», – іронізує Ткач.

А от адміністратори гумористичних фан-сторінок під загальною назвою «Баба і кіт» пригадали президентові Зеленському його передвиборчі гасла, які обіцяли «кінець епохи бідності. У твітері «Баба і кіт» жартує, що саме з виплатою тисячі за вакцинацію епоха бідності і завершиться.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія».

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 8,8 мільйона людей.