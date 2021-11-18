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Арешт або застава у майже мільйон. «Антивакцинатору» Остапові Стахіву обрали запобіжний захід – відео

Арешт або застава у майже мільйон. «Антивакцинатору» Остапові Стахіву обрали запобіжний захід – відео
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Арешт або застава у майже мільйон. «Антивакцинатору» Остапові Стахіву обрали запобіжний захід – відео

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18 листопада Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО з можливістю внесення застави у 998 тисяч 800 гривень для Остапа Стахіва, відомого організацією акцій та поширенням відео з закликами проти вакцинування і карантинних обмежень.

Згідно з рішенням суду, Остап Стахів не має права покидати Львів, зобов’язаний здати закордонний паспорт. Суддя задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу. Напередодні суд дозволив взяти під варту лідера «антивакцинаторів» Остапа Стахіва, якому повідомили підозру за статтею «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Остап Стахів 17 листопада не з’явився в суд, бо перебував у шпиталі у місті Свалява Закарпатськоі області. Звідти його працівники управління СБУ доставили до Львова. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Два дні поспіль біля приміщення суду протестували прихильники «антивакцинатора» і активісти «Нацкорпусу», які закликали суд покарати Остапа Стахіва. Поліція розділила учасників протесту.

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