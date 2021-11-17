Суд дозволив затримати «антивакцинатора» Остапа Стахіва

Галицький районний суд Львова дозволив затримати Остапа Стахіва, який організовував численні антивакцинаторські акції у різних містах України і якому вчора повідомили підозру за статтею «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, оскільки Остап Стахів не з’явився на судове засідання, запобіжний захід без його присутності суд не обирав.

Однак, згідно з рішенням суду, Остапа Стахіва дозволено затримати, але за умови, якщо дозволять медики. Адже його представник у суді надав довідку, що підозрюваний перебуває в одній із лікарень у місті Свалява Закарпатської області.

«Прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Остапа Стахіва, але він не з’явився у суд. Подано клопотання про затримання цієї особи і доставку його до суду для обрання йому запобіжного заходу і це виконуватимемо разом із управлінням СБУ», – каже прокурор Львівської області Юрій Курач.

Якщо інформація про місце перебування Стахіва підтвердиться і стан здоров’я, за оцінкою медиків, дозволятиме, то 18 листопада його доставлять у Галицький суд Львова для обрання запобіжного заходу.

Лідерові анвакцинаторських акцій загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, згідно зі статтею 109: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» Кримінального кодексу України.

Кримінальне провадження за цією статтею порушене і щодо ще одного фігуранта, громадянина Росії.

Тим часом, біля Галицького суду, де відбувалося судове засідання, зібралися кілька десятків однодумців Стахіва, серед яких більшість організовано приїхала з Херсонської та Чернівецької областей. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, координували цю групу особи з Херсонщини. Люди доволі агресивно висловлювались проти вакцинування і в оцінках ЗМІ.

Також під суд прийшли активісти праворадикального «Національного корпусу», серед яких були учасники бойових дій на Донбасі. Вони вигукували гасла – «Геть кремлівських агентів», «Геть 5-ту колону зі Львова».

Поліція утворила коридор між двома групами і не допустила сутичок. Протягом певного часу тривала лише словесна перепалка.

Якщо і завтра Стахів не буде присутній на судовому засідання, суд перенесуть.

Напередодні співробітники СБУ у Львівській області провели обшук у Львові в помешканні Остапа Стахіва, який організовував численні антивакцинаторські акції у різних містах України. Як передає кореспондент Радіо Свобода у Львові, йому повідомили підозру за статтею про «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Також підозрюється ще один фігурант, громадянин Росії.

В офіційному повідомленні СБУ у Львівській області мовиться, що служба заблокувала антиукраїнську мережу, яка під кураторством Росії розробляла плани захоплення влади.