«Антивакцинатора» Остапа Стахіва підозрюють у поваленні конституційного ладу та фінансуванні з Росії

Співробітники СБУ у Львівській області провели обшук у Львові в помешканні Остапа Стахіва, який організовував численні антивакцинаторські акції у різних містах України. Як передає кореспондент Радіо Свобода у Львові, йому повідомили підозру за статтею про «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув’язнення. Також кримінальне провадження за цією ж статтею порушено і ще щодо одного фігуранта, громадянина Росії.

В офіційному повідомленні СБУ у Львівській області мовиться, що служба заблокувала антиукраїнську мережу, яка під кураторством Росії розробляла плани захоплення влади.

«СБУ блокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під «антивакцинаторськими» гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори. У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено», – йдеться в повідомленні.

Управління СБУ у Львівській області інформує, що під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування діяльності представниками Росії.

«У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, в тому числі переписки, в ході яких зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із «власною міліцією» та «економікою», сказано в повідомленні.

Недавно група депутатів Львівської міськради звернулась із заявою до СБУ щодо притягнення до відповідальності Остапа Стахіва за поширення фейків про вакцинацію. Депутати вважають, що його діяльність може призвести до повалення конституційного ладу в Україні.

Працівники СБУ Львівщини провели загалом дев’ять обшуків у помешканнях однодумців Остапа Стахіва. Тривають слідчі дії.

17 листопада Галицький районний суд Львова обиратиме запобіжний захід Остапу Стахіву.