«Антивакцинатору» Остапові Стахіву обрали запобіжний захід – арешт із можливістю застави у майже 1 млн грн

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО з можливістю внесення застави у 998 800 гривень для Остапа Стахіва, відомого організацією акцій із закликами проти вакцинування і карантинних обмежень.

Також, згідно з рішенням суду, Остап Стахів не має права покидати Львів, зобов’язаний здати закордонний паспорт.

Суддя задовольнив клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу.

«Рішення суду обґрунтоване. Сума застави визначена процесуальним керівником, зважаючи на важкість злочину, який вчинений проти національної безпеки», – заявив Юрій Курач, прокурор Львівщини.

На думку слідчих, Остап Стахів своїми діями підбурював і ставив під загрозу життя громадян України і цілісність території України.

Підозрюваний Остап Стахів не погоджується зі звинуваченнями на свою адресу і оскаржуватиме рішення про запобіжний захід.

«Це політичне рішення. Жодних доказів, про які вони говорять, у них немає. У нас забирають право збиратись мирно», – сказав Остап Стахів.

Напередодні Галицький районний суд Львова дозволив взяти під варту лідера «антивакцинаторів» Остапа Стахіва, якому повідомили підозру за статтею «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Остап Стахів не з’явився в суд, бо перебував у шпиталі у місті Свалява Закарпатськоі області. Звідти його працівники управління СБУ доставили до Львова. Лідерові анвакцинаторських акцій загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.

Другий день біля приміщення суду зібрались близько пів сотні однодумців Остапа Стахіва, які скандували «Волю Стахіву». Люди негативно висловлювались на адресу медійників і відмовлялись від коментарів. Представники праворадикального «Національного корпусу», які теж прийшли під стіни суду, вимагали покарання для Остапа Стахіва.