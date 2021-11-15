Партію «Слуга народу» очолила Олена Шуляк. Все, що відомо про нову голову правлячої партії

Партія «Слуга народу» на своєму з’їзді обрала заміну Олексадрові Корнієнку, який полишив посаду голови партії, щоб зосередитися на роботі першого заступника голови Верховної Ради України. Тепер «Слугу народу» очолила Олександра Шуляк – депутат Верховної Ради 9-го скликання, заступниця голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, бенефіціарка компанії, зареєстрованої в офшорній зоні – на Британських Віргінських островах.

Олена Шуляк народилася 24 січня 1976 року в Києві.

1997 року закінчила Національний транспортний університет за спеціальністю «Економіка та управління у будівництві».

З 2003 по 2005 рік навчалася у Міжнародному інституті менеджменту та здобула освітній ступінь магістра бізнес-адміністрування. Під час навчання проходила стажування у міжнародних програмах.

З 2010 по 2012 рік – навчалася заочно у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія».

Кар’єра

1999 року, після отримання аудиторського сертифікату, Олена Шуляк створила та очолила ТОВ «Аудиторська фірма «Стандарт», самостійну бізнес-одиницю фінансово-промислової групи Midland Group.

До 2006 року працювала на посаді директора департаменту аудиту та аналізу фінансово-господарської діяльності ФПГ Midland Group.

З 2005 по 2007 роки була членом наглядової ради ЗАТ «Експрес-Банк».

У 2007 році стала генеральним директором компанії Midland Development Ukraine, яка відкрила офіс в Україні.

2014-го балотувалася до Київської міськради від партії «Демократичний альянс», але безуспішно.

У 2014–2015 роках очолювала наглядову раду Української будівельної спільноти (Ukrainian Building Community).

2016-го знову очолила Midland Development Ukraine.

2019 року за списком партії «Слуга народу» під №13 була обрана депутаткою Верховної Ради 9-го скликання.

У парламенті обіймає посади: заступниці голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; члена Постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї ЄС; члена Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Від листопада 2019 року до березня 2020-го була представником Кабінету міністрів (очолюваного Олексієм Гончаруком) у Верховній Раді.

Олена Шуляк є: однією із співзасновників «Союзу українських підприємців», а також ГО Young Presidents Organization Кiev Chapter; членом ліберального громадського руху «Люди важливі»; членом правління та керівником сектору «Будівництво» незалежного неурядового експертно-аналітичного центру ГО «Офіс ефективного регулювання».

Шуляк у серпні 2021 року указом президента Володимира Зеленського нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Законотворчість

У серпні 2021 року в Комітеті виборців України назвали 10 народних депутатів, які подали найбільшу кількість схвалених Верховною Радою законопроєктів. Другу позицію у цьому списку посіла Олена Шуляк, яка провела 34 законодавчі акти.

Серед законопроєктів авторства Олени Шуляк:

№199-ІХ про запровадження Єдиної електронної системи в будівництві, де йдеться про публічну автоматизовану платформу, через яку учасники ринку можуть отримувати необхідну документацію та послуги.

№ 711 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель. Відповідно до змін містобудівна документація на місцевому рівні поєднана з документацією із землеустрою, тобто, обов’язково міститиме в собі землевпорядну складову.

№ 156-XI про вдосконалення нормування в будівництві. Документ дозволяє впроваджувати сучасні архітектурні рішення та нові технології у будівництві.

№ 850 про гармонізацію умов для розміщення на ринку будівельної продукції. Документ впроваджує Регламент ЄС, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів держав-членів.

№5091 про захист прав інвесторів у житлову нерухомість (ухвалений у першому читанні). Цим законопроєктом на законодавчому рівні запроваджується механізм державної реєстрації майнового права на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості для забезпечення захисту інвесторів у житло.

№ 5655 про реформу містобудування (ухвалений у першому читанні). Документ передбачає повне перезавантаження державного регулювання будівельної сфери: запровадження роботи через Єдину державну електронну систему в містобудуванні для всіх учасників ринку, тотальну цифровізацію, грамотний контроль та нагляд, а також штрафи за порушення.

Сім’я та статки

Чоловік – Шуляк Олександр Олександрович, є директором (і до 2020 року був власником) юридичної компанії «Енжіай груп», яка займається купівлею та продажем нерухомості, а також комплексним обслуговуванням об'єктів.

Донька – Дар'я, студентка Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Відповідно до даних декларації Олени Шуляк, вся нерухомість сім'ї перебуває у спільній власності з чоловіком. З 2000 року подружжя володіє квартирою площею 84,36 кв. м, з 2006 року – двома квартирами 59,1 кв. м та 155 кв. м, а також двома паркомісцями; з 2017 року – квартирою 19,9 кв. м та з 2019 року – квартирою 42,5 кв. м.

З 2012 року Олена Шуляк володіє автомобілем Land Rover Range Rover, випущеним того ж року.

Олена Шуляк також вказала володіння корпоративними правами, переданими нею в управління:

з 1999 року – 70% у ТОВ «Аудиторська фірма «Стандарт» (діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування);

з 2017 року – 38,57% у ТОВ «Кріейтор» (надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

з 2019 року – 50% у ТОВ «Мідленд Девелопмент Україна (управління нерухомим майном, комплексне обслуговування об'єктів).

Крім цих компаній, Олена Шуляк має права бенефіціара в Infrair Assets LTD, зареєстрованої на Британських Віргінських островах.

2020 року Олена Шуляк отримала дохід у розмірі 1 млн 35 тисяч 249 гривень: 503 тисячі 245 грн – депутатська зарплата та 462 тисячі 440 грн – компенсація витрат від Управління справами Верховної Ради; 10 тисяч 914 грн – відсотки у «Приватбанку» та 58 тисяч 650 грн – страхові виплати у ПрАТ «Страхова компанія «Арсенал страхування».

Олександр Шуляк отримав 450 тисяч 596 грн – зарплату в ТОВ «Енжіай груп» та 1 млн грн від продажу корпоративних прав.

До кінця 2020 року Олена Шуляк зберігала 29 тисяч 62 гривні, 2 тисячі доларів США та 6 тисяч 830 євро – на банківських рахунках, а також 552 тисячі гривень та 415 тисяч доларів США – готівкою. 756 тисяч 112 грн вона вказала, як авансовий платіж за попереднім договором на квартиру та 45 тисяч доларів США, як позичені.

Олександр Шуляк зберігав 27 тисяч 471 гривню на банківських рахунках, а також 30 тисяч євро та 50 тисяч доларів США – готівкою. 1 мільйон 752 тисячі 918 грн він вказав як внесок до КУА «Портофон» (ІФ «Еверест»).