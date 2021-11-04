Кадрові зміни в уряді оминули Шмигаля. Хто береже прем'єр-міністра?

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів не торкнулися прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Втім, вже у грудні він може позбутися крісла голови Кабміну, припускають фахівці. Вони сходяться на тому, що нинішні звільнення та призначення нових міністрів не надто вплинуть на загальний результат діяльності уряду.

Заміна окремих міністрів не змінить політики уряду, відтак не підвищить його ефективності, запевняє у коментарі Радіо Свобода політичний експерт Валерій Клочок. На його думку, якщо очільників відомств Верховна Рада звільнила через провали у галузях, якими вони керують, то відповідальність з міністрами має розділяти й голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Шмигаль зрозумів, що йому комфортніше і доцільніше буде залишатися в орбіті президента, ніж в орбіті Ахметова

«Треба замінювати прем’єр-міністра, який, згідно з законодавством, несе відповідальність за наслідки своєї роботи, а той, хто ініціював його призначення – президент Володимир Зеленський – матиме політичну відповідальність.

Але Шмигаля не чіпають, попри провали в енергетичній сфері, інвестуванні, у медичній галузі. Свого часу чимало говорили, що Денис Шмигаль був наближеним до олігарха Ріната Ахметова. Він дійсно працював у структурі Ахметова. Але сьогодні, коли очевидним є конфлікт по лінії Зеленський-Ахметов, Шмигаль залишається на посаді. Мені так видається, що Шмигаль зрозумів, що йому комфортніше і доцільніше буде залишатися в орбіті президента Зеленського, ніж в орбіті Ахметова.

Якщо подивитися на риторику Шмигаля від самого початку його урядування, то побачимо, що усі свої тези він починає зі слів «за дорученням президента», «на виконання указу президента України». Тобто він підкреслює тандем у співпраці з керівництвом Офісу президента та самим президентом», – каже Клочок.

«Комуналка» і відставка

Втім, Валерій Клочок припускає, що вже у грудні крісло прем’єра під Денисом Шмигалем може захитатися. За словами експерта, якщо рахунки за комунальні послуги для населення почнуть зростати, відповідальним зроблять саме Шмигаля.

Шмигаль – це муляж прем’єра, який може виконувати функцію такого собі «підсилювача керма»

Крім того, відставкою очільник уряду може поплатитися за обіцянку, що під час опалювального сезону не буде жодних відключень електроенергії та теплопостачання, припускає політолог Євген Магда. Раптом таке станеться, Офіс президента переводитиме весь негатив на прем’єр-міністра, вважає експерт. Він додає, що так само і нинішні кадрові зміни в уряді – це лише «імітація бурхливої діяльності», тобто заміна міністрів відбувається заради того, щоб показати виборцям активність влади і спробувати покращити рейтинги, зокрема президента Володимира Зеленського.

«Шмигаль – це муляж прем’єра, який може виконувати функцію такого собі «підсилювача керма». Він буквально минулого тижня сказав, що не буде коментувати кадрову ситуацію в уряді до рішення фракції «Слуга народу». Я вважаю, що це ганебно з тієї причини, що керівник уряду має якось захищати своїх міністрів, працювати з ними. А так виходить, що у нього до міністрів немає питань, але коли добру третину уряду «зносять», то наче нічого і не сталося, ніби це щось абсолютно очікуване.

Шмигаль не має політичних амбіцій і не проявляє себе. Флегматик він чи меланхолік – це, звісно, його особиста справа, але я кажу про політика. Як державний менеджер, він не є нашим «прапороносцем». Йому щось говорять на Банковій, він це виконує, власної ініціативи у нього немає. Шмигаль не те, щоб він був комусь милий, він просто ніякий. Це його право бути такою людиною, але для економіки керівник виконавчої влади має якісь ідеї продукувати», – наголошує Магда.

Заміна уряду

Програми, що є пріоритетними для Банкової, першочергово реалізуються Кабміном, тому Денис Шмигаль влаштовує її й поки свою посаду зберігає, погоджується політолог Ігор Рейтерович. Водночас, зауважує він, нині замінити прем’єр-міністра складніше, ніж здається, адже може невистачити ресурсу на перезавантаження усього уряду.

Немає гарантій, щоб під призначення нового Кабміну вдасться зібрати голоси депутатів

«Прем’єр-міністр є максимально лояльним. Лояльність і догідливість стосовно тих побажань, що надходять з Офісу президента, дають йому певний імунітет. Це перша причина.

Друга причина те, що заміна прем’єр-міністра тягне за собою повне переформатування Кабінету міністрів. Станом на сьогодні немає у достатній кількості людей, щоб можна було призначити у Кабмін, повністю його змінивши, і немає гарантій, щоб під призначення нового Кабміну вдасться зібрати голоси депутатів. Ми це дуже добре бачимо під час кадрових ротацій, які відбуваються. Когось звільняють, але намагаються тасувати, переводити з місця на місце, або брати з депутатського корпусу. Компетентних і відповідальних людей ззовні не з’являється.

В України кадрів вдосталь, на кожну з міністерських посад, що зараз звільняються можна легко знайти 4-5 кандидатур більш гідних компетентно виконувати обов’язки. Але проблема в тому, що нинішня специфіка функціонування Кабінету міністрів і окремих міністерств полягає у тому, що вони не є незалежними, вони все повинні узгоджувати з Офісом президента. За такої логіки дуже багато людей не готові ризикувати своїми іміджем, реноме, репутацією заради того, щоб перетворюватися на бездумних виконавців», – каже Рейтерович.

3 листопада Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення у зв'язку з поданням заяв про відставку п’ятьох міністрів: першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка; віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова; віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського; міністра оборони Андрія Тарана; міністра захисту довкілля та ресурсів Романа Абрамовського.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що 4 листопада парламент розгляне призначення чотирьох міністрів на вакантні позиції в уряді: першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України – Юлії Свириденко; віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України – Ірини Верещук; міністром оборони України – Олексія Резнікова; міністром з питань стратегічних галузей промисловості України – Павла Рябікіна.