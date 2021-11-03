Чекайте на затяжний ріст цін на енергію? На Заході коментують припинення Росією поставок вугілля до України

З 1 листопада Російська Федерація зупинила поставки вугілля до України. Оглядачі на Заході ставлять це рішення російського уряду в загальний контекст європейської енергетичної кризи. Російська влада заперечує використання енергетики для політичного тиску.

Новим поворотом «російської енергетичної війни», а також спробою «обіграти Байдена» і поставити під сумнів заяви американського президента про повернення США до провідної ролі на міжнародній арені назвав рішення Росії Том Роган в колонці для Washington Examiner. Він також переконаний, що заяви російського уряду про те, що зупинка пов'язана з внутрішніми потребами Росії, є неправдою.

Експертка ICIS Аура Сабадус вказує, з посиланням на експертів в галузі, на наявність «політичного тиску». Також, заявляє аналіткиня, через зупинку постачання вугілля з Росії Україні, можливо, доведеться купувати вугілля з непідконтрольних Києву територій Донбасу, адже можливості для імпорту вугілля є обмеженими.

Вона ставить під сумнів заяви українського уряду про можливість імпорту вугілля з Казахстану і, посилаючись на дані експертів галузі, зауважує, що такий імпорт ускладнюється тим, що Казахстан використовує необхідні залізничні потужності для експорту в Китай.

Згідно з заявою українського Міністерства енергетики, в листопаді Україна закуповуватиме вугілля у ПАР, Польщі та Казахстану, а прем'єр міністр України Денис Шмигаль заявив у вівторок, що поставки вугілля можливі з Білорусі. Корпорація ДТЕК також підтвердила ЗМІ, що чекає на прибуття вугілля зі США.

Дискусійна європейська платформа «Ініціатива трьох морів» поставила зупинку поставок вугілля в загальний контекст європейської енергетичної кризи. Варто чекати на затяжний ріст цін на енергію, припускають аналітики.

«4 дні газ не йде до Німеччини з Ямальського трубопроводу. Вибух на «Балканському потоці» в Болгарії припинив потік газу з «Турецького потоку» до Сербії, Угорщини та Румунії. Також Росія говорить, що припинить продаж теплового вугілля Україні. Очікуйте на місяці зростання цін на енергію», – твітують оглядачі.

Раніше в інтерв’ю «Голосу Америки» Сабадус вказувала, що Україна накопичила достатньо газу на зимовий період. А от запаси вугілля менші, що може призвести до перебоїв зі струмом.

Андерс Ослунд з Джорджтаунського університету в коментарі «Голосу Америки» погоджувався: «Україна у відносно доброму стані, бо має 18,5 мільярдів кубометрів газу в сховищах, близько трьох мільярдів – приватний газ, який можна законно експортувати».

Запаси вугілля низькі, що загрожує поставкам електроенергії, зауважує Ослунд. Він вважає: імпортувати вугілля на теперішньому етапі Україні практично неможливо.