«Є конкретні проєкти»: Ярош розповів, чим планує займатися на посаді радника головнокомандувача ЗСУ

Колишній лідер праворадикальної організації «Правий сектор», командувач «Української добровольчої армії» Дмитро Ярош прокоментував в ефірі проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії своє призначення радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Ярош не став вдаватися в деталі щодо того, коли саме і як отримав запрошення, але сказав, що наказ був виданий ще в жовтні. За його словами, він знайомий із генерал-лейтенантом Залужний багато років і «абсолютно не сумнівався», коли отримав пропозицію щодо цієї посади.

«Є вже конкретні проєкти, в тому числі мною запропоновані головнокомандувачу, він, відповідно, має певні плани. Це й залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних сил України, це й робота з молоддю українською, там багато всяких аспектів. Я тільки сьогодні перший день, хоч наказ був ще 20 жовтня, але при тому мені ще треба в курс справ увійти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо», – сказав він.

Як зазначив Ярош, він досі очолює «Українську добровольчу армію»:

«Я перебував на різних посадах у різних формуваннях, у мене в підпорядкуванні пройшло близько 10 тисяч людей. Відповідно, коли була ескалація навесні, переважна більшість цих людей готова стати в стрій, знов таки ж, добробатів, Збройних сил і так далі. Зараз дуже важливо це все підсумувати, організувати, унапрямити. Я й зараз є командувачем ДУК, я звідти нікуди не дівався, просто ми про це не так багато говорили, але при тому всьому робили те, що від нас треба для захисту нашої державності».

Він не уточнив, чи планується створювати нові добровольчі формування чи надалі інтегрувати добровольців до Збройних сил України, сказавши, що це «буде видно по ситуації».

«Наприклад, якщо буде широкомасштабне вторгнення РФ, і воно планується, ми про це знаємо, воно можливе в будь-який момент, добровольці можуть бути задіяні в дуже різних формуваннях, дуже різних аспектах, по різних схемах. Всього не можу говорити з різних причин», – додав Ярош.

Коментуючи можливу реакцію Росії на своє призначення й можливі загострення на лінії фронту, ексголова «Правого сектору» вказав на те, що порушення режиму тиші відбуваються й зараз.

«Кожен день російські терористичні війська завдають ударів, кожен день гинуть наші хлопці або отримують поранення, контузії, бойові травми. І (притягувати – ред.) призначення Яроша радником – це смішно просто. Але не виключено, що росіяни будуть про це говорити, кричати», – припустив він.

Ексочільник «Правого сектору» Дмитро Ярош заявив 2 листопада про своє призначення радником головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного.

«Правий сектор» «Правий сектор» означує себе як національно-визвольний рух і українську військово-політичну силу, що ставить собі за мету побудову національної держави українців. Зараз рух складається з трьох сегментів: Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», політичної партії «Правий сектор» і організації «Права молодь». Рух оформився під час Революції гідності (сам «ПС» вважає датою свого заснування 28 листопада 2013 року) як спілка правих організацій і окремих активістів, ініціатором вважають організацію «Тризуб» імені Степана Бандери. У липні 2014 року, на початку російської агресії на Донбасі, створене воєнізоване формування «Добровольчий український корпус «Правий сектор» (ДУК ПС), яке попрямувало на фронт. 11 листопада 2015 лідер організації Дмитро Ярош заявив про складення з себе повноважень провідника, а у грудні 2015-го залишив лави організації і заявив про створення нового громадсько-політичного руху. Того ж року частина ДУК «Правий сектор» перейшла на контракт до ЗСУ. Втім, як повідомляв тоді прес-секретар «Правого сектору» Артем Скоропадський, ішлось про перехід у ЗСУ лише деяких бійців з «кількох тисяч», які, за його словами, воювали в ДУК. Перехід усього корпусу, за його словами, можливий тільки після прийняття закону про присутність добровольчих формувань серед регулярних військ «за прикладом Союзу оборони Естонії». У липні 2018 року відбулася зустріч Сергія Наєва (на той час командувача операції Об’єднаних сил) із командиром ДУК ПС Андрієм Стемпіцьким. Тоді Наєв виступив проти присутності добровольців на передовій: «​Що стосується людей, які раніше їздили для виконання незрозумілих завдань у зону бойових дій, які не мають законного права мати зброю: тепер люди, які не входять до складу жодної силової структури, офіційно, згідно з нормами закону, позбавлені права перебувати в зоні бойових дій».