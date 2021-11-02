Командир добровольців та мем. Як Дмитром Ярошем лякають росіян?

Колишній лідер праворадикальної організації «Правий сектор», командувач «Української добровольчої армії» (УДА), колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомив сам Ярош. Радіо Свобода звернулося до пресслужби ЗСУ із запитом щодо наявності такого наказу та питань, якими займатиметься Ярош, і наразі чекає на відповідь. Сам Ярош добре відомий у зв’язку з подіями Революції гідності та війни на сході України. У 2014 році Дмитро Ярош став одним з найбільш відомих командирів українських добровольчих батальйонів. Така популярність, а особливо у російських ЗМІ, створила низку мемів, пов’язаних з ним, навіть стала частиною сучасної культури в Україні та Росії.

Ще на початку 2014 року російський реп-гурт 25/17 та музикант Дмитро Ревякін записали пісню «Рахунок». У ній Ярош згадується як один з лідерів протестів.

У пісні звучать слова: «Команданте Ярош, красно-черные крылья, огненная ярость, зимняя герилья…»

Але у російських ЗМІ Дмитро Ярош кілька разів згадувався і до того. Наприкінці січня 2014 року йому приписали ледь не роль організатора революції.

Відтоді з Яроша російська пропаганда зробила своєрідний жупел та символ того, що нібито Майдан та протидію російській агресії очолюють праворадикали. А навколо його імені з’являється багато фейків, спрямованих на дискредитацію України.

Один з найбільш відомих – повідомлення про те, що нібито Дмитро Ярош звернувся до одного з чеченських польових командирів, якого багато країн визнали терористом, Доку Умарова. Нібито Ярош пропонує Умарову разом боротися проти Росії.

Саме повідомлення з’явилося на сторінці російської соцмережі «ВКонтакті» нібито «Правого сектору», але і Ярош, і організація це спростовують. Більш показовим у цьому є те, що Умаров помер, чи загинув, ще у 2013 році. Пізніше, незважаючи на спростування інформації про «звернення», глава Чечні Рамзан Кадиров згадував Яроша у цьому ж контексті та погрожував йому знищенням.

Але найбільш відомим мемом, пов'язаним з Ярошем, стала його відома «візитка». Він виник 20 квітня 2014 року на основі сюжету з російських ЗМІ, які як нібито доказ причетності «Правого сектору» до перестрілки у Слов'янську надавали візитівку зі згорілого автомобіля.

Посилання на згаданий матеріал ТУТ. Зверніть увагу, у відео демонструються загиблі люди.

Відтоді «візитка Яроша» стала певним символом демонстрації української символіки як нібито причетності українських Збройних сил, спецслужб чи організацій до тих чи інших подій. До таких методів вдаються як у Росії, так і на підконтрольних Росії окупованих територіях України. Наприклад, є відео, де під час обшуку у так званих «диверсантів» «МГБ» угруповання «ЛНР» нібито знаходить українську символіку та символіку українських праворадикалів.

Цікаво, що цей мем досі залишається популярним і у самій Росії. ФСБ нерідко «знаходить» візитки у людей в Росії, яких звинувачують в екстремізмі.

А ось, наприклад, у відповідь на повідомлення про затримання та перевірку відомого російського депутата Рашкіна користувач твітера залишив коментар про те, що у нього знайшли «візитку Яроша.

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