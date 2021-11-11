Міністр культури Ткаченко подав у відставку

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав заяву про відставку. Про це він сам повідомив у фейсбуці.

«Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності», – написав чиновник.

Ткаченко також повідомив і про інші рішення влади, які вважає неправильними, зокрема, щодо фінансування галузі.

«Бюджет на культуру-2022. І характер обговорення і фінальна сума для мене неприйнятні», – вказав міністр, додавши, що на посаді «встиг зробити десь 50% із запланованого».

Олександр Ткаченко упродовж понад 25 років був медіаменеджером. У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу». 4 червня 2020 року був призначений міністром культури та інформаційної політики.