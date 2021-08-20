Кличко і Ткаченко обмінялися звинуваченнями через знесення будинку Барбана в Києві

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко і мер Києва Віталій Кличко засудили знесення історичної садиби Барбана, побудованої в ХІХ столітті, і обмінялися звинуваченнями через це.

Ткаченко у своєму телеграм-каналі написав, що йому соромно за столичну владу, «яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників».

«Напередодні святкування Дня Незалежності, в європейській столиці, вночі, як злодії, невідомі молодики будівельною технікою зносять історичний будинок кінця ХІХ сторіччя. Прекрасно знаючи про заборону будь-яких робіт, про припис Міністерства культури та інформаційної політики про заборону будівництва. Все це було проігноровано. На жаль, це не пам’ятка ні національного, ні місцевого значення, а отже апеляцію МКІП подати не в змозі», – написав він.

«КМДА, на відміну від мерів історичних українських міст та голів облдержадміністрації, не підтримала законопроект МКІП про протидію хаотичній забудові. Тож і ростуть потворні торгівельні, офісні центри, знищуючі історичні пам’ятки. Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безлиций мегаполіс. Жах і сором», – додав міністр.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що нещодавно, на звернення місцевих мешканців, які виступали проти забудови, міська влада скликала комісію, але представники забудовника проігнорували засідання.

«Також дивує бездіяльність поліції в цій ситуації, яка не припинила незаконне знесення. До речі, будівля, яку було варварськи знесено забудовником сьогодні вночі, не була внесена Міністерством культури до Реєстру об’єктів культурної спадщини. І Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Тому звертаюся до Міністерства культури, замість голосних заяв у соціальних мережах, все ж таки виконати свою роботу та розглянути подання КМДА про внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини 1469 об’єктів, які були подані та досі не розглянуті із 2018 року», – сказав Кличко.

За його словами, на найближчу сесію Київради буде винесений проєкт рішення про внесення переліку об’єктів ХІХ-ХХ століття до об’єктів культурної спадщини, яким може загрожувати знищення або пошкодження, а також про запровадження мораторію на реконструкцію і капітальний ремонт таких будівель до повного дослідження та визначення їхньої історичної і культурної цінності.

У поліції Києва повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом самоправства через будівництво на місці будинку Барбана на вулиці Обсерваторній.

Раніше сьогодні активісти повідомили, що в Києві вночі знесли історичну садибу Барбана, побудовану у ХІХ столітті.