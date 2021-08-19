Акція на захист садиби Барбана: поліція склала два адмінпротоколи

Двох активістів, яких поліція доставила до місцевого управління через сутичку в Шевченківському районі Києва, вже відпустили. Про це Радіо Свобода повідомила речниця управління Національної поліції в Шевченківському районі Анна Зубарєва.

Вона уточнила, що учасників акції не затримували, а «доставляли до управління поліції». На них склали два адміністративних протоколи за статтями про «дрібне хуліганство» та «непокору працівнику поліції».

«Вони не виконували законні вимоги працівників поліції, тому їх доставили до управління і склали два адміністративних протоколи», – заявила Зубарєва.

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Обидві статті в разі відповідного рішення суду передбачають штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

Раніше увечері 19 серпня видання«Ґрати» та депутатка Київської міської ради від «Голосу» Аліна Михайлова повідомили про затримання двох людей після сутичок із поліцією через те, що забудовник почав розбирати дах садиби Барбана в Шевченківському районі столиці.

У травні 2021 року активісти вже протестували проти забудови на території маєтку, відомого як садиба Барбана, розташованого в Шевченківському районі Києва.