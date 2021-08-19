Протест проти забудови на місці садиби Барбана: між поліцією та активістами сталися сутички

Національна поліція затримала двох учасників акції протесту на захист старовинної садиби Барбана на вулиці Обсерваторній у Києві. Про це повідомляє видання«Ґрати» та депутатка Київської міської ради від «Голосу» Аліна Михайлова.

За повідомленням Михайлової в Телеграмі, затримання сталися під сутичок громади з поліцією через те, що забудовник почав розбирати дах садиби.

Згодом Михайлова повідомила, що ініціює спільне звернення депутатів Київради до міського голови Віталія Кличка та його заступника Володимира Бондаренка з вимогою викликати керівника Нацполіції в Києві Івана Виговського на пленарне засідання зі звітом щодо цих подій.

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«Киіврада має відстоювати права київської громади та захищати від поліцейського свавілля. Тому закликаю депутатів Київради долучитись до підпису звернення та не дати перетворити європейську столицю України на Мінськ», – підсумувала депутатка.

За даними видання «Ґрати», поліція затримала активістів Іллю Ткаченка та Євгена Черепню після того, як активісти перекрили дорогу, намагаючись не допустити руйнування будівлі.

Поліція Києва наразі публічно не коментувала ситуацію.

У травні 2021 року активісти вже протестували проти забудови на території маєтку, відомого як садиба Барбана, розташованого в Шевченківському районі Києва.