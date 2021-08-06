«Квіти України» внесли до реєстру державних пам’яток

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що підписав наказ про внесення будівлі навчально-методичного павільйону «Квіти України» до реєстру державних пам’яток.

«Маю чудову новину для киян. Щойно підписав наказ про внесення будинку «Квітів України» до реєстру державних пам’яток. Тепер Квіти – офіційно є пам’яткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення. Будівлі надано охоронний статус. Це означає, що її не можна зруйнувати або перебудувати», – йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Ткаченка.

3 серпня в КМДА повідомили, що навчально-методичний павільйон «Квіти України» отримав статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини.

12 липня у Києві розпочався демонтаж будівлі «Квіти України» по вулиці Січових стрільців, 49. Місцеві жителі й активісти, які виступають проти демонтажу будівлі, зламали частину паркану і зайшли на територію проведення робіт, та заблокували роботу будівельної техніки. Це змусило забудовника зупинити роботи, хоча частину будівлі вже знищено.

У КМДА заявляли, що Департамент культурної спадщини не надавав забудовнику жодного дозволу на будівельні роботи на об’єкті «Квіти України», і, оскільки цей об’єкт перебуває в історичному ареалі столиці, погодження і дозвіл на будівельні роботи має надавати Міністерство культури України.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 13 липня заявив, що будь-які подальші дії з будівлею «Квітів України» в Києві будуть незаконними.