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Новини | Суспільство

У Києві знесли історичну садибу Барбана – активіст

Радіо Свобода намагається отримати коментар Київської міської державної адміністрації щодо цієї ситуації

У Києві на вулиці Обсерваторній знесли історичну садибу Барбана, побудовану у ХІХ столітті. Про це заявив у фейсбуці активіст Олег Симороз.

«Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вулиці Обсерваторній 6. Забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ століття», – написав активіст.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Київської міської державної адміністрації щодо цієї ситуації.

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