Ткаченко ініціює зустріч із медійниками через майбутній мораторій на рекламу ліків

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціює зустріч представників медіасфери з Міністерством охорони здоров’я і Радою національної безпеки і оборони, щоб обговорити майбутній мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів.

«З приводу мораторію на рекламу ліків і медпрепаратів, який має розробити Кабмін за дорученням РНБО. Як ексмедійник, я прекрасно розумію, що ця реклама – 30% доходів телевізійників та інших ЗМІ. Саме тому Міністерство культури і інформаційної політики найближчим часом ініціює зустріч медійників з Мінохорони здоров’я та РНБО, щоб почути думку самих медійників», – написав Ткаченко у телеграм-каналі 19 серпня.

За його словами, будь-який бізнес, включаючи телевізійний, має бути соціально відповідальним. «А самолікування до відповідальності не має жодного відношення в будь-якій цивілізованій країні», – додав він.

Міністр уточнив, що розробка механізму триватиме до кінця року, а сам мораторій має бути запроваджений до 1 січня 2024 року.

«Перехідний час є, і він буде використаний ефективно. У діалозі з представниками медіакомпаній знайдемо шлях, як втілити ці зміни максимально без втрат. У першу чергу – для них самих», – написав він.

18 серпня президент України підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО від 30 липня, що, зокрема, передбачає доручення уряду розробити мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів. Мораторій має запрацювати з 2024 року, щоб мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров’я українців, йдеться в указі.