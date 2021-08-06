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Зеленський підписав закон про заборону продажу ліків дітям

Якщо в особи, яка продає ліки, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує вік

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє продаж лікарських засобів дітям до 14 років.

«Документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Адже препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без його наявності», – йдеться в повідомленні пресслужби голови держави.

Якщо в особи, яка продає ліки, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує вік. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Верховна Рада ухвалила цей закон 15 липня 2021 року.

Ухвалення документу ініціювали, зокрема, після того, як на початку року дві школярки в Боярці отруїлися великими дозами медичних препаратів, одна з них померла.

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