Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
02 червня 2021, Київ 15:05
Новини | Політика

Парламент підтримав у першому читанні штрафи за продаж ліків дітям до 14 років

В разі ухвалення законопроєкту продаж ліків дітям до 14 років може призвести до штрафу в сумі 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за продаж дітям до 14 років лікарських засобів.

Документ підтримали 319 народних депутатів, один проголосував роти, четверо – утрималися.

Законопроєкт передбачає, що за продаж дітям до 14 років ліків продавець може отримати штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне порушення може тягнути штраф на 800-1400 мінімумів.

Читайте також: МОН про насильство та суїциди в школах: механізми боротьби відпрацьовуємо з Аваковим

Наразі неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 1 135 гривень.

Раніше 2 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні заборону на продаж ліків дітям до 14 років.

На початку року дві школярки в Боярці отруїлися великими дозами медичних препаратів, одна з них померла.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG