Парламент підтримав у першому читанні штрафи за продаж ліків дітям до 14 років

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за продаж дітям до 14 років лікарських засобів.

Документ підтримали 319 народних депутатів, один проголосував роти, четверо – утрималися.

Законопроєкт передбачає, що за продаж дітям до 14 років ліків продавець може отримати штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне порушення може тягнути штраф на 800-1400 мінімумів.

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Наразі неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 1 135 гривень.

Раніше 2 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні заборону на продаж ліків дітям до 14 років.

На початку року дві школярки в Боярці отруїлися великими дозами медичних препаратів, одна з них померла.