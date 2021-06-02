Рада ухвалила в першому читанні заборону на продаж ліків дітям до 14 років

Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни в законі «Про лікарькі засоби», які забороняють продаж ліків дітям до 14 років.

«За» проголосували 306 народних депутатів, проти – жодного. 32 парламентарі утрималися.

В разі ухвалення в цілому документ заборонятиме продаж будь-яких лікарських препратів дітям до 14. У разі сумнівів щодо віку дитини вона матиме надати документ, який його засвідчує.

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Автори законопроєкту – дев’ятеро народний депутатів, в тому числі голова комітету з питань здоров’я нації, представник «Слуги народу» Михайло Радуцький.

Під час обговорення в залі він зазначив, що, згідно з чинним законодавством, онлайн-магазини, які мають ліцензію на торгівлю ліками, мають відповідати тим же вимогам, що й аптеки. Відтак онлайн-продаж ліків дітям до 14 років також буде заборонений.

На початку року дві школярки в Боярці отруїлися великими дозами медичних препаратів, одна з них померла.