«Це нормальна процедура»: мер Боярки пояснив відсторення директорки ліцею, де отруїлися дівчата

Міський голова Боярки Київської області Олександр Зарубін в коментарі Радо Свобода назав «нормальною процедурою» рішення відсторонити без збережння заробітної плати Світлану Сушко, директорку ліцею, в стінах якого дві школярки отруїлися таблетками.

«На час слідства, поки працюють слідчі. Ми ж не звільняємо. Це нормальна процедура, так воно має бути», – сказав мер у коментарі Радіо Свобода.

В оприлюдненому Зарубіним розпорядженні зазначено, що службове розслідування щодо можливого неналежного виконання Сушко Світланою службових обов’язків та повноважень» проводитиметься з 18 лютого по 17 березня поточного року.

«Якщо буде швидше - буде швидше, як поліція спрацює, так і буде по термінах. Зараз ми зробимо комісію, до якої включимо спеціалістів відділу освіти, можливо депутатський корпус. Хочемо вивчити всі документи. Разом із поліцією, звісно. Ми не будемо втручатися у їхню діяльність. Але ми зі свого боку теж маємо дати оцінку цій ситуації», – додав Зарубін.

Міський голова додав, що планує у четвер зустрітися із батьками дівчат.

За фактом отруєння двох школярок у Боярці було відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства неповнолітніх осіб).

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюватимуть ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури.

Як раніше повідомили у поліції, дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці «Дротаверин» і вжили кожна по 40 таблеток в приміщенні школи. Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці.

За даними поліції, медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, її 12-річну подругу доправили до медичного закладу. Наразі життю другої дівчини нічого не загрожує. Причиною смерті школярки у прокуратурі назвали отруєння великою кількістю препарату «Дротаверин», що призвело до зупинки серця внаслідок різкого падіння артеріального тиску.

Поліцейські встановили провізорів, які зізналися у тому, що продали лікарський препарат дітям.