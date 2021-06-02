Парламент підтримав у першому читанні підвищення прожиткового мінімуму

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №3515, який передбачає зміни у формуванні прожиткового мінімуму «та створення передумов для його підвищення».

За документ висловилися 253 народних депутати, проти – 21, 57 утрималися.

Документ ініціювала група депутатів на чолі з головою комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, представницею «Слуги народу» Галиною Третьяковою.

Згідно з пояснювальною запискою, прожитовий мінімум у 2021 році має становити 40% від середномісячної заробітної зарплати за попередній рік з урахуванням рівня інфляції поточного року. При цьому відсоток має зростати на 1% щороку і у 2031 дійти до 50%.

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При цьому автори пропонують використовувати для розрахунку штрафів інший показник замість мінімального доходу:

«Для визначення штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення передбачається застосовувати розрахункову одиницю, що затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік», – йдеться в записці.

Загальний прожитковий мінімум у 2021 році становить 2 189 гривень з 1 січня по 30 червня. З липня по кінець листопада він має зрости до 2 294 гривень, з 1 грудня – 2 393 гривні. Для ідітей від шести до 18 років і працездатних людей цей показник дещо вищий, для дітей до шести років та осіб, які втратили працездатність – нижчий.