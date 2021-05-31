Організації людей з інвалідністю просять Раду про підтримку через коронакризу – Кондратюк

Громадські об’єднання людей з інвалідністю звернулися до парламенту через фінансові складнощі – про це 31 травня заявила заступниця голови Верховної Ради, представниця «Батьківщини» Олена Кондратюк.

«На адресу керівництва Верховної Ради надійшло колективне звернення від провідних організацій осіб із інвалідністю. Їх також дуже сильно зачепила коронавірусна криза, вони опинилися в дуже скрутному фінансовому становищі. Цим організаціям не вистачає ресурсів для надання якісних послуг приблизно 1 мільйону громадян із інвалідністю», – розповіла вона на засіданні погоджувальної ради.

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Кондратюк послалася на рекомендації Організації Об’єднаних Націй, за якими такі проблеми вирішує інституційна підтримка організацій на конкурсних засадах.

«У нас є відповідні законодавчі ініціативи. Зокрема, громадськість занепокоєна тим, що зареєстрований законопроєкт №4607, який стосується внесення змін до бюджетного кодексу стосовно цього питання, і, на превеликий жаль, він не розглядається комітетом і не виноситься до зали, хоча всі висновки є», – заявила віцеспікерка.

Вона закликала голову бюджетного комітету та фракцію «Слуга народу», яка має більшість, прискорити процес розгляду документу.

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Законопроєкт №4607 був зареєстрований у Верховній Раді в січні 2021 року. Згідно з його пояснювальною запискою, він передбачає щорічне надання фінансової підтримки близько 500 громадським організаціям, які представляють інтереси людей з інвалідністю, за рахунок місцевих бюджетів.

Підтримка має бути спрямована як на виконання відповідних проєктів, так і на «інституційну підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їхніх соціальних об’єктів, які надають послуги особам з інвалідністю».