Зеленський підписав закон, який «удосконалює кампанію антикорупційного декларування» – ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування» № 1443-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року, повідомляє офіс глави держави 29 травня.

«Закон удосконалює кампанію антикорупційного декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поточного року… Водночас глава держави спрямував листа до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому закликав уряд невідкладно підготувати та внести до Верховної Ради проект змін до закону України «Про запобігання корупції» з метою підвищення прозорості процедури декларування», – ідеться в повідомленні.

Як вказують в Офісі президента, Зеленський «акцентує увагу на необхідності чіткого визначення строку, протягом якого щодо посадовця після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження стосовно припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній».

Також Зеленський вважає за необхідне обов’язкове декларування операцій з купівлі та продажу іноземної валюти суб’єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.