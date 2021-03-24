У Мінсоцполітики розповіли про способи підвищення прожиткового мінімуму в найближчі роки

Міністерство соціальної політики повідомило, що розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини.

«Наша мета – забезпечити цільовий пріоритетний підхід на спрямування державних коштів для підвищення прожиткового мінімуму до фактичного його розміру для соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів. Запобігти у подальшому необґрунтованому використанню прожиткового мінімуму для грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів. Соціальні виплати, які є додатковими виплатами до пенсій, допомог, розраховувати із урахуванням базової величини для соціальних виплат. Інші платежі і збори розраховувати від базових величин для грошових платежів, базової величини для адміністративних зборів», – заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

У відомстві кажуть, що планують пришвидшити збільшення прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат у 2022 році – на 14%, у 2023 році – на 15% і в 2024 році – на 25%.

У лютому уряд заявив про плани змінити нормативи визначення прожиткового мінімуму та формули розрахунку основних соціальних виплат. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін для цього схвалив пакет законопроєктів.

Нині прожитковий мінімум становить близько 5 000 гривень.