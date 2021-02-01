Прожитковий мінімум Шмигаля. На нинішній грошей не вистачає, тому його рахуватимуть інакше

Підвищити соціальні виплати громадянам держава зможе, якщо змінити підхід до визначення прожиткового мінімуму. Одним з оновлених підходів могла би стати і відмова від «прожиткового мінімуму» як законодавчої норми. Так фахівці оцінюють ініціативу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо запровадження нових нормативів розрахунку соціальних виплат.

Кабінет Міністрів України планує змінити нормативи визначення прожиткового мінімуму та формули розрахунку основних соціальних виплат. Оскільки нинішній розмір прожиткового мінімуму не відповідає потребам громадян і держави, треба переглянути підходи до його формування. Про це заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На своїй сторінці у фейсбуці.

Він пише, що уряд схвалив пакет законопроєктів, які Мінсоцполітики розробило на виконання указу президента України.

Щоб прожитковий мінімум визначався та застосовувався винятково для визначення основних соціальних гарантій

«Уряд пропонує, щоб прожитковий мінімум визначався та застосовувався винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям тощо», – пише прем'єр-міністр.

Раніше під час засідання Кабінету Міністрів Денис Шмигаль говорив про те, що до прожиткового мінімуму прив’язані надмірна кількість показників, що значно обмежує можливості держави щодо підвищення соціальних виплат.

«Сьогодні від прожиткового мінімуму залежить багато чого, і він підв'язаний не тільки до великої кількості соціальних виплат, а й до податків, внесків, штрафів. Тобто від збільшення прожиткового мінімуму автоматично можуть зростати не лише соціальна допомога, а й різні штрафи, внески та інші платежі, які встановлені у державі», – наголошував глава уряду.

Фактичний прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум складається з трьох кошиків: продуктового, непродуктового та послуг. Якщо змінюється ціна на бодай один товар з трьох кошиків – це змінює в цілому фактичний прожитковий мінімум, який формується виходячи із реальних цін, що є сьогодні на ринку. Нині він становить близько 5 000 гривень, нагадує у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин. Натомість показник зафіксований у державному бюджеті – близько 2 200 гривень. Нині уряд не має фінансових спроможностей, щоб закріплений законом показник зрівняти з фактичним. Зокрема через те, що на підставі прожиткового мінімуму розраховують більше 180 соціальних платежів. Відтак, варто, принаймні, спробувати вирішити це питання, зауважує експерт.

Що прожитковий мінімум є нижчим за фактичний – це є обманом населення

«Те, що прожитковий мінімум є нижчим за фактичний – це є обманом населення. Міністерство фінансів говорить, що не може підняти прожитковий мінімум до фактичної цифри, оскільки в нього немає грошей. І така ситуація відбувається рік від року. Якби зараз привести прожитковий мінімум у відповідність до реальних цифр, то значно зріс би дефіцит бюджету.

Лишати ситуацію так, як є, також не можна, тому що є норма Конституції, яка зобов’язує державу забезпечувати соціальну допомогу населенню на рівні прожиткового мінімуму. Тому і запропонували низку законопроєктів, якими збираються відв’язати від прожиткового мінімуму ті платежі, які не мають ознак єдиного доходу малозабезпечених верств населення. Наприклад, все, що пов’язане із пенями і штрафами, із судовими зборами, навіть стипендії студентів можна відв’язати, бо вони не є єдиним доходом», – каже Пендзин.

Формальний показник

Загалом поняття «прожитковий мінімум» є формальним наслідком підрахунків за тією чи іншою формулою, але не відображає реального стану речей. Крім того воно нерідко дає популістам приводи для різноманітних маніпуляцій. Тобто «прожитковий мінімум» більше політичне поняття, ніж економічне, зауважує у коментарі Радіо Свобода інвестиційний банкір Сергій Фурса. Відтак, на його думку, перегляд норм визначення цього показника навряд чи вплине на фінансові спроможності держави, як не вплинула би і повна відмова від нього.

Зміна підходу до визначення прожиткового мінімуму не змінить ситуації в економіці України

«Цей показник нічого не ілюструє. Він існує просто для того, щоб від чогось відштовхуватися, роблячи певні розрахунки по певних соціальних виплатах. І це все! Він давно вже не відображає реальний прожитковий мінімум. Тут задача від зворотного: у держави є певна сума грошей, якими вона може розпорядитися, а далі просто рахують скільки є на прожитковий мінімум. Тобто показник, яким обґрунтовується та чи інша виплата, просто частина формули, елемент розрахунку, який сам по собі не є обґрунтованим.

Зміна підходу до визначення прожиткового мінімуму не змінить ситуації в економіці України, бо від цього не зміниться кількість грошей, які є. Гадаю, що ми нічого би не втратили, якби взагалі не було такого показника. Але якщо популістам треба буде чимось маніпулювати, то вони знайдуть чим, знайдуть інший показник для маніпуляцій», – вважає Сергій Фурса.

У законі «Про Державний бюджет України на 2021 рік» прожитковий мінімум на одну особу на місяць встановлено у таких розмірах: з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні.