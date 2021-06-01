У Євросоюзі 1 червня розпочинає роботу нова прокуратура, створена для боротьби з бюджетним шахрайством

Нова прокуратура ЄС, створена для боротьби з шахрайством під час витрачання бюджету об’єднання, розпочинає роботу 1 червня. Чиновники заявляють, що основну увагу новий орган приділить зловживанням коштами, виділеними на боротьбу з COVID-19.

Прокуратура на чолі з колишньою керівницею румунського антикорупційного органу Лаурою Кевеші є першою незалежною службою ЄС, яка має повноваження розслідувати та переслідувати за згадані злочини в судах країн-членів. Кевеші за час свого перебування в правоохоронній системі Румунії звинуватила рекордну кількість міністрів, політиків та інших посадових осіб за корупційні зловживання.

Нова прокуратура базуватиметься в Люксембурзі. Новий орган створений у відповідь на критику, що бюджет ЄС втрачає близько 500 мільйонів євро на рік.

Нинішній офіс ЄС щодо боротьби з шахрайством має повноваження лише рекомендувати державам-членам розслідувати певні справи, але не змушує їх це робити.