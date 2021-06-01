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01 червня 2021, Київ 13:08
Новини | Економіка

Уряд ухвалив Бюджетну декларацію на 2022­–2024 роки

Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив Бюджетну декларацію на три наступні роки, повідомило 1 червня Міністерство фінансів.

«Це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік», – ідеться в повідомленні.

Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

У середньостроковому періоді зусилля уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами у зв’язку із COVID-19, вказано в повідомленні.

Бюджетна декларація разом із фінансово-економічним обґрунтуванням буде подана на розгляд до Верховної Ради.

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