Уряд ухвалив Бюджетну декларацію на 2022­–2024 роки

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив Бюджетну декларацію на три наступні роки, повідомило 1 червня Міністерство фінансів.

«Це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік», – ідеться в повідомленні.

Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

У середньостроковому періоді зусилля уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами у зв’язку із COVID-19, вказано в повідомленні.

Бюджетна декларація разом із фінансово-економічним обґрунтуванням буде подана на розгляд до Верховної Ради.