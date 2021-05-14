Надходження до держбюджету з початку року перевиконане на майже 7 мільярдів гривень – Мінфін

Надходження до державного бюджету у січні-квітні 2021 року зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 42,5 мільярда гривень. Про це Міністерство фінансів України повідомило Радіо Свобода у відповідь на запит .

«Водночас до загального фонду державного бюджету за січень – квітень 2021 року надійшло 313,8 мільярдів гривень, розпис виконано на 102,3 %, бюджет додатково отримав 6,9 мільярдів гривень», – повідомили у відомстві.

У Міністерстві фінансів зазаначають, що поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та обмеження, запроваджені для боротьби з нею, визначають ситуацію на світових ринках та розвиток національної економіки і впливають на розмір та стабільність надходжень.

З огляду на це, відомство прогнозує обсяги доходів державного бюджету на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та аналізу виконання бюджету в попередніх і поточному бюджетних періодах.

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2021 рік.

Згідно з повідомлення на сайті Офісу президента, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тисяч гривень. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тисячі гривень. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначений у сумі 246 млрд 635 млн 500 тисяч гривень.