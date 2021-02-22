Радуцький: на початку року у Києві кількість дитячих самогубств зросла у кілька разів

На початку року у Києві у кілька разів зросла кількість дитячих самогубств. Про це повідомив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«Згідно даних ОХМАТДИТ, за останні два роки цей сумний показник складав 60 дітей на рік. Натомість лише цього року зафіксовано 25 таких випадків», – зазначив Радуцький.

Він нагадав, що комітет здоров’я нації має намір ініціювати законопроєкт, який заборонить продаж лікарських засобів дітям до 14 років. Радуцький додав, що також планується законопроєкт про запровадження адміністративної відповідальності за порушення такої заборони.

«Один з чинників, що підштовхує дітей до необдуманих і вкрай небезпечних дій – деструктивний контент із деяких соцмереж та онлайн-ігор. Вважаю, що для захисту життя і здоров’я маленьких громадян потрібен комплексний програмний підхід. Це і роз’яснювальна робота з дітьми, з батьками, соціальна реклама, робота соціальних працівників. Можливо, варто ввести санкції проти інформаційних платформ, які не хочуть або не можуть захищати користувачів від деструктивного контенту», – додав Радуцький.

Він зазначив, що за даними ВООЗ, «випадки самогубства з використанням лікарських засобів посідають друге місце за поширеністю, і близько 60% з них було вчинено саме неповнолітніми».

Радуцький очікує, що обидва законопроєкти найближчим часом будуть внесені на розгляд парламенту та підтримані народними депутатами.

Двоє школярок із Боярки Київської області 16 лютого отруїлися ліками, які придбали в місцевій аптеці, внаслідок чого одна з них померла.

В Умані Черкаської області 17 лютого дві інші школярки також вжили надмірну дозу ліків і потрапили до лікарні.